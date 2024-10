Grał w "Miodowych latach" kultowego doktora Zawiszę. Jak dziś wygląda i co robi Jarosław Gajewski?

Oeoaaeee o fajne są takie artykuły o takich tych co było a nie jest coś tam coś tam co grał nie gra, no takie nie atakujące ludzi takie przyjemne, neutralne, historyczne takie, nostalgiczne co nie co. Może nie są tak poczytalne jak te inne o gfiazdach ze ścianek i instagramów, co tam która w torbie nosi i ile to kosztowało, ale to takie jest jakościowo i socjologiczno-psychologicznie lepsze. Doktor Zawisza bardziej by to dookreślił i ujął w ramy badania psychiatryczno-psychologicznego, ale mogę od siebie powiedzieć że tak, zdecydowanie.