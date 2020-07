"Gramy dla Śląska". Artyści wsparli walkę z koronawirusem wspólnym koncertem

Lukasz 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

Koncert jest nie potrzebny zmarnowanie pieniadze. Co do Śląska to sam jest sobie winny. Gdyby gornicy siedzieli w domu to nie byłoby problemu ale oni woleli pracowac bo od wydobycia sa duze dodatki za ktore zreszta to my placimy