Grażyna Szapołowska może pochwalić się piękną wnuczką. 24-letnia Karolina też jest aktorką. Podobna do znanej babci?

Karolina Matej, wnuczka Grażyny Szapołowskiej , również postanowiła rozwijać karierę aktorską. Kontynuuje tym samym artystyczne tradycje w swojej rodzinie. Co ciekawe, początkowo nie wykazywała zainteresowania sztuką aktorską, ale do spróbowania swoich sił w tej dziedzinie zachęciła ją matka, Katarzyna Jungowska - także aktorka i reżyserka. Karolina ukończyła już studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Szkoły Filmowej i powoli buduje swoją pozycję w show-biznesie.

Karolina Matej idzie na podbój show-biznesu

Poza aktorstwem Karolina próbuje swoich sił w muzyce. Nagrywa covery pod pseudonimem Karla Matej, a nawet zaśpiewała na płycie swojej babci "Kochaj mnie". W 2020 r. wzięła udział w programie "The Voice of Poland" . Pożegnała się jednak z show jeszcze na etapie przesłuchań w ciemno. Za kulisami towarzyszyła jej Grażyna Szapołowska.

Tak dziś wygląda dorosła wnuczka Grażyny Szapołowskiej

Jej relacje z Grażyną Szapołowską są bardzo zażyłe. Sama Karolina przyznaje, że ich więź pogłębia się dzięki wspólnej pasji do aktorstwa. Panie od czasu do czasu wybierają się razem na salony. W mediach społecznościowych także można znaleźć ich wspólne zdjęcia. Są do siebie podobne?