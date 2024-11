Grzegorz Markowski pokazał się na nowym nagraniu. Zwrócił się do ZIĘCIA! (WIDEO)

Patrycja Markowska wyszła za mąż. Jej ojciec zabrał głos. Jest nagranie

Drodzy państwo, dzień dobry. Tu Grzegorz Markowski – gdyby ktoś mnie zapomniał . "Miłość, wiara, nadzieja" to tytuł singla Patrycji Markowskiej, naszej córki. Poza tym nadchodzi bardzo piękna płyta, w której powstaniu duży udział miał Tomek - przemówił.

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie Markowski rzadko pokazuje się publicznie, więc dla miłośników jego talentu to na pewno ważny moment. Wygląda też na to, że Grzegorz ma z zięciem dobre stosunki, bo nie mógł się go nachwalić.