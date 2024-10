Hailey Bieber reaguje na aresztowanie Diddy'ego. Opublikowała WYMOWNE zdjęcie Justina

Mam pewien problem którego nie mogę się wyzbyć od dziecięcych lat, Justyna jeśli to czytasz :lepsko wisi nad tobą w powietrzu🤣🤣🤣🤣🤣. Zawsze jak dotykam wełnę to dostaję dreszczy i włoski na ręce stają mi dęba mam TK po dziś dzień a to za sprawą mojej kochanej kuzhnki😄😄😄😄. Kiedyś jak byliśmy małe Justynka zawołała mnie by coś mi fajnego pokazać🙂, oczywiście jak to dzieciak 7 letni czysta ciekawość zwyciężyła🙈🙈🙈, kuzynka wzięła wełniany sweterek w dłoń i zaczęła go podgryzać przednimi zębami aż zaczął wydawać dźwięk zgrzytania😂😂😂😂 ludzie ja po dziś dzień nie noszę nic co ma wełnę i za każdym razem gdy tylko dotknę rękami kłębka zaraz słyszę ten okropny dźwięk zgrzytania wrrrrrrt, musiałam się z wami tym podzielić w końcu nie będę z tym sama hahaha🤣🤣🤣🤣🤣