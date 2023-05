Hailey Bieber wróciła na Instagram po przerwie. Internauci patrzą na brzuch: "Czy to OGŁOSZENIE CIĄŻY?" (FOTO)

Hailey Bieber od 2018 roku jest żoną Justina Biebera. Mimo że parze wielokrotnie wróżono kryzys i rozpisywano się o końcu miłości, to oni wciąż są razem. Od jakiegoś czasu media coraz częściej plotkują o ciąży ukochanej piosenkarza. Sam Bieber w 2020 roku u Ellen DeGeneres opowiadał, że chciałby mieć gromadkę pociech, jednakże podkreślił, że o ewentualnej liczbie potomstwa będzie decydować Hailey, bo "to jej ciało". Jakiś czas temu sama celebrytka powróciła do tematu macierzyństwa w rozmowie z "The Sunday Times". Tam przyznała, że obawia się, że ich dziecko musiałoby zmierzyć się z okrutnym hejtem.