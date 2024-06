Hailey Bieber wtula się w Justina i eksponuje ciążowy brzuch W BIKINI (FOTO)

LoL 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 6 Odpowiedz

Chyba nie myślicie, że te fotki to naturalny spontan? Tam stoi profesjonalny osobisty... nie, nie trener, a fotograf. Jakie ręce w kieszeni i obojętność? To symetryczna kompozycja, typu celebrycka parka na luzie. Poza tym, dla nieczających, to ona dominuje. Obojętnie, co ten chłopiec sobie myśli.