Halina Mlynkova cieszy się z macierzyństwa i... dopieka Wronce? "Facet nigdy nie powinien być PRZEMOCOWY WOBEC SWOJEJ KOBIETY"

martyna 4 godz. temu

Oesu. No pewnie nie ma to jak wrzucać wszystkich do jednego wora. Po co? By poczuć się lepiej jak kobieta?. Na co takie gadanie. Jak mnie to wkur... Skąd możemy wiedzieć, że facet nie dałby rady? NO niech mi ktoś powie no! Kobiety dają radę bo muszą. Przecież porodu nie zatrzymają więc muszą. I skad na może wiedzieć że facet nie dałby rady gdyby musiał. To że jeden czy drugi cierpi przy małym przeziębieniu, nie znaczy że wszyscy tacy są. Dajcie facetom spokój. I przestańcie wszystkich szufladkować.