Halina Mlynkova ujawnia, jakie ma dziś relacje z Łukaszem Nowickim i zaznacza: "To nie jest absolutnie ŻADNA SZPILA"

Łukasz to super facet, to widać. Ma charyzmę, talent ( nawet wokalny), osobowość…. Halina jednak zrobiła się jakaś taka jędzowata na twarzy, zawzięta. Chyba to on jest lepszym człowiekiem z tej parki.