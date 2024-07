Hanna Lis DRWI z Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma na koncie rozwód: "Co następne? Ustawa o penalizacji i kryminalizacji rozwodów?"

Naga prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakoś w tym "katolickim kraju" ludzie z kasą mają jedno lub dwoje dzieci. Stać ich na wczasy aborcyjne dla siebie i córeczek. Rodzi ciemnota i biedota oraz margines bo jest to kolejne 800+, a dzieckiem niech się martwi państwo. Zniesienie zakazu nie wprowadzi automatycznie nakazu rodzenia nawet wymóżdżonych kadłubków przy porodzie, których może dojść do zgonu płodu oraz matki. Te które dziś są przeciw mogą rodzić i umierać. Wolny wybór. Druga sprawa to od kiedy katolicy zapominają o słowach Boga. Dał on przecież ludziom wolną wolę oraz zapowiedział, że na Sądzie Ostatecznym każdy z nas zostanie za dobre nagrodzony, a za złe ukarany. Niestety ciemnym i bezwolnym ludkiem łatwiej kierować trzymając go za twarz pokazując mu co ponoć dla niego "najlepsze"