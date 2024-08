Hanna Turnau narzeka na remonty dróg w Warszawie. "Jak się zacznie wrzesień to mamy prze*ebane"

Hahah 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Styczeń zły, bo początek roku i kto to słyszał, luty nieodpowiedni bo walentynki, i generalnie plucha a czasem i ferie się zaczynaja i w ogóle to trzeba jeździć! Kwiecień najgorzej bo sa święta, zaczyna się wiosna i ludzie chcą korzystać ze słońca, maj to w ogóle odpada, bo jest majowka i trzeba mieć dostęp do działek i sklepów, czerwiec? A to to słyszał! Boże Ciało, jest ciepło, dzieci myślą o wakacjach i ludzie chcą odpocząć przy otwartym oknie! Lipiec i sierpień to w ogóle dramat, bo to wakacje i przyjeżdzają turyści i sa defilady i kolejne święta. We wrześniu to bombelki wracają do szkoły i trzeba je zawozić i mieć dostęp do drogi a nie! W październiku wracają studenci i znowu pełno ludzi. W listopadzie to już plucha i zimno i kolejne święta, wiec trzeba dojechać na cmentarz i na defilady. Grudzień!? W grudniu to ludzie lepią pierogi i myślą o makowca, a nie o remontach! Także tak… kiedy te remonty robić, No nie ma kiedy jak widać 😂