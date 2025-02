Hanna Zborowska TRAFIŁA DO SZPITALA! "Chcę wyrazić głęboką wdzięczność pielęgniarkom z oddziału oparzeń"

Miałam dużo gorsze i bardziej rozlegle oparzenie. A po dotarciu do szpitala ,lekarz dyżurujący powiedzial do mnie ,, Że też się pani chciało przyjeżdżać z takim oparzeniem",nawet nie opatrzył rany tylko odesłał do poradni chirurgicznej. Dobrze ,ze udało mi się tam dostać następnego dnia ,bo dostałam temperatury i musiałam mieć włączony antybiotyk. Także nie wszędzie można spotkać wspaniały, empatyczny i troskliwy personel medyczny. Miała dużo szczęścia, że tam tak to właśnie wygląda.