Internauci dopytywali Hannę Zborowską, czy jest w ciąży. Celebrytka pospieszyła z ODPOWIEDZIĄ

Ostatnia noc w moim domu… Domu, w którym byłam 2 raz w ciąży, w którym urodziły się moje dzieci, w którym przeżyłam rozwód, pandemię… To było moje ukochane miejsce. Dziękuję za ten czas. Teraz czas na zmiany. Dziwnie jest spać ostatnia noc. Ciekawe co mi się przyśni. Pierwszej nocy śnił mi się pożar… teraz mam powódź. Zobaczymy. Do jutra. Zamykam dziś ważny rozdział w moim życiu - napisała Zborowska na Instagramie.