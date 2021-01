Harry Styles i Olivia Wilde przyłapani pod willą muzyka w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Lena 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 10 Odpowiedz

Swoją drogą to kiedyś na takiego mężczyznę mówiono transwestyta. Jestem bardzo tolerancyjną osobą, ale nie mogłabym być z facetem, który lubi damskie ciuchy. Jestem niedzisiejsza. Ale co mi do tego, skoro Oliwia go lubi, to jej życie. Widzę, że też lubi naszyjniki z pereł ;)