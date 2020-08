Heidi Klum twierdzi, że Seal NIE POZWALA jej zabrać dzieci z USA do Niemiec! Sprawa TRAFIŁA DO SĄDU

Heidi Klum i jej były mąż Seal nie dogadują się teraz najlepiej. Wszystko przez służbowy wyjazd supermodelki, na który były mąż nie chce zezwolić. Heidi będzie kręcić w Niemczech kolejny sezon Next Top Model, a że nagrania potrwają długie tygodnie, chciała zabrać ze sobą dzieci. Niestety, Seal nie zamierza do tego dopuścić, ponieważ, jak twierdzi, nie chce, żeby jego dzieci podróżowały w czasie pandemii COVID-19. Zirytowana Klum złożyła wniosek do sądu o pilne przesłuchanie w tej sprawie. Termin został wyznaczony na 28 sierpnia.