Heidi Klum w skąpym panterkowym bikini wygina się przed aparatem. Odważnie? (WIDEO)

Heidi Klum to bez wątpienia prawdziwa show-biznesowa wyjadaczka. Chociaż zapewne ciężko w to uwierzyć, to pochodząca z Niemiec modelka swoją medialną karierę zaczęła ponad trzy dekady temu. Dziś 51-latka jest nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w świecie mody, ale również pierwszoligową celebrytką, której życiowe perypetie rozgrzewają media do czerwoności.