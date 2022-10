Hilaria Baldwin chwali się płaskim brzuchem TYDZIEŃ po urodzeniu SIÓDMEGO DZIECKA: "Wsłuchuję się w potrzeby mojego ciała" (WIDEO)

Ola 39 min. temu zgłoś do moderacji 144 2 Odpowiedz

Megalomania. Pomachała nogą przez 30 sekund i niby taki "powrót do aktywności, słuchanie swojego ciała"... A brzuch pewnie z pasem poporodowym albo nieźle wciągnięty. To jest tak samo prawdziwe jak jej hiszpańskie pochodzenie. Kto jeszcze wierzy w to idealne życie z Instagrama?