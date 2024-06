Hiszpańskie media ROZPŁYWAJĄ SIĘ nad Anną Lewandowską. "Powiększa swoje IMPERIUM". Trenerka już pochwaliła się sukcesem (FOTO)

Anna Lewandowska nie może narzekać na brak zainteresowania mediów. W ostatnim czasie jest o niej szczególnie głośno za sprawą tanecznych popisów. W sieci aż roi się od teorii spiskowych dotyczących jej gorących pląsów z instruktorami. Aż trudno uwierzyć, że do rozdmuchania plotki przyczyniła się swego czasu między innymi Marianna Schreiber .

Ania Lewandowska otwiera nowy biznes w Barcelonie

Obyta z mediami Lewandowska nie odnosi się do zamieszania, jakie powstało wokół jej osoby w Polsce. I wygląda na to, że nie ma nawet czasu zawracać sobie tym głowy. Od miesięcy pracowała bowiem nad uruchomieniem pierwszego biznesu w Barcelonie. Kilka dni temu zapowiedziała na Instagramie, że już we wrześniu chętni będą mogli rozpocząć treningi w jej nowym "multi-butikowym" studio.