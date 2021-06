"Hotel Paradise". Bibi i Simon ZAMIESZKAJĄ z inną uczestniczką programu? "Chcielibyśmy podzielić koszty"

Jednymi z faworytów do wygranej w "Hotelu Paradise" bez wątpienia byli Bibi i Simon. Para dotarła do ścisłego finału, w głosowaniu byłych uczestników programu przegrała jednak z Krystianem i Basią. Związek Simona i Bibi przetrwał jednak poza kamerami. Ich relacja okazała się na tyle silna, że Bogusia wybaczyła nawet ukochanemu pocałunek z inną...

Na ten moment Kraków, natomiast jeszcze gdzieś się tam zastanawiam nad Warszawą. Szymon ma totalnie tak samo jak ja, więc zobaczymy, ale gdzie mamy być szczęśliwi, to i tak będziemy - stwierdziła Bogusia.

Bibi zapewniła, że ona i Simon po przeprowadzce chcą zamieszkać razem i budować "dojrzały związek" we wspólnym gniazdku. Para poważnie myśli o znalezieniu domu w Krakowie. Jak zdradziła Bibi, gdyby ostatecznie zdecydowali się na tę opcję, nie byliby jedynymi lokatorami nowego lokum. Wraz z nimi w krakowskim domu zamieszkałaby inna uczestniczka "Hotelu Paradise", Sara.

Jeśli byśmy planowali Kraków, to na pewno z Sarą. Z tego względu, że chcemy wziąć dom i już na takim fajnym poziomie byśmy go chcieli wziąć. Chcielibyśmy podzielić koszty - wyjaśniła.

Ukochana Simona jest również posiadaczką psa i nie ukrywa, że uważa przeprowadzkę do domu za najrozsądniejszą. Jej zdaniem wychowywanie pupila w warszawskim bloku "nie ma żadnego pułapu ani sensu".

Ja też mam pieska i dlatego tak mi na tym domu zależy. Nie ukrywajmy, mieszkając w Warszawie w bloku, mając psa i średnio co 5 godzin myśląc o nim i wracając do mieszkania, to nie ma żadnego pułapu ani sensu (...) W ogóle Sarę bardzo lubimy. Raźniej, sprzątanie lepiej, znasz temat - przyznała w rozmowie z reporterką serwisu.