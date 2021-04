"Hotel Paradise". Marcin UPRAWIA SEKS z Nathalią i PODRYWA Karę: "Mógłbym się do niej odezwać po programie"

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Sorry ale ani Bibi ani Natalia same seksu nie uprawiały i one w odróżnieniu do swojej partnerów są lojalne a faceci? No cóż, to idealny obraz Polaków i ich braku szacunku do kobiet... Ciągle szukają okazji, ciągle gadają o "ciśnieniu" w gaciach. Kto obejrzał chociaż jeden odcinek tego show doskonale wiedział że to np. Sajmon namawiał Bibi do zbliżenia, bardzo mu na tym zależało i umiejętnie ją "czarował" a że on ewidentnie się Bogusi podoba no to w końcu się dziewczyna zgodziła. Natalia natomiast zbliżyła się do Marcina pod wpływem emocji bo widziała jakie zainteresowanie wzbudziła nowa uczestniczka. Nie rozumiem tych komentarzy krytykujących dziewczyny. Tylko one mają być porządne i dbać o swoją cnotliwość? Na temat panów nie macie nic do powiedzenia??