"Hotel Paradise". Kornelia WRACA do programu i RATUJE jednego z chłopaków!

Ewa wybrała Krystiana , co poskutkowało wyeliminowaniem Krzyśka. Z kolei Luiza zdecydowała się na Kubę , z którym - jak się okazuje - znała się już przed programem.

W efekcie odpadli również Mariusz i Michał. Tuż po ich wyjściu w Hotelu Paradise nastąpił zwrot akcji, który widzowie zobaczą we wtorkowym odcinku. My już teraz wiemy, co się wydarzy.