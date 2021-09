"Hotel Paradise". Maria zdradziła, czy jest z Kubą PO PROGRAMIE!

Zebra 59 min. temu zgłoś do moderacji 81 37 Odpowiedz

To od początku było widać, tam wszystkie związki to układ, oni się nawet nie lubią. I ten Darek, który chce pomścić Kubę i wywalić Wiktorię, a przecież to jego partnerka wbiła gwoździ do trumny. Oni są albo hipokrytami albo po prostu głupi. Najbardziej fałszywa Klaudia mówi, że ktoś inny jest fałszywy, bo z kimś gada. Oglądam to, bo chyba jestem uzależniona, ale ta edycja to dno. Sami gracze, którzy grę zarzucają innym. Ciekawe co oni teraz myślą, widząc swoje zachowanie w tv, mam nadzieję, że choć trochę im wstyd.