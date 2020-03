"Hotel Paradise": Program DOBROWOLNIE opuścił Łukasz! "Wolałem odpaść na własnych zasadach, niż przez osoby, którym sprawiłoby to satysfakcję"

Xds 53 min. temu zgłoś do moderacji 129 8 Odpowiedz

Sorry ale to jednak nie Adam, Maciek i chris sa daremni a prpdukcja tego szajsu. Jak mozna dawac immunitet staremu uczestnikowi? Tak wlasciwie to reżyser wywalil Lukasza. Biedna Marta musi teraz robic dobra mine do zlej gry