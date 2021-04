"Hotel Paradise". Uczestnicy WYELIMINOWALI z programu kolejną osobę!

Momo 16 min. temu zgłoś do moderacji 36 1 Odpowiedz

W końcu ją odpalili, Bibi wiedziała co robi, a te sugestie Sida, tylko ją utwierdziły w przekonaniu, że Luiza jest fałszywa zacytuję "w opór" i trzeba na nią uważać, bo sprzedała Olkę. Bib i tak by ją nominowała, przecież to sama mówiła, że jak będzie miała taką władzę to pierwsza poleci na zbity pysk. Olka zero klasy, choć tego nie można było się po niej spodziewać, ale robić z siebie ofiarę losy, że nie dali jej szansy na związek, a sama to zrobiła i czego ona się spodziewała, skoro potrafi kłamać w żywe oczy. Teraz czeka ją istna gównoburza, ludzie zapamiętają ją jako fałszywą sucz. Program programem, ale nie da się udawać 24/7 i prawdziwa natura człowieka wyjdzie prędzej czy później. Po tym co sobą prezentowała nie podałabym jej ręki. Sorry, takich ludzi się pleni, bo nawet nie wiesz, kiedy wbiją ci nóż w plecy.