"Hotel Paradise". Widzowie zarzucają uczestnikom RASIZM! Eliza i Laura się tłumaczą... "Obrzydliwe"

HIPOKRYZJA 1 godz. temu

Jak ktoś jest czarny to nie można powiedzieć, że jest czarny, mimo że jest czarny i każdy to widzi. Bo to rasizm. Ale można powiedzieć, że jest zielony i wtedy to już nie jest rasizm. Natomiast jak ktoś jest biały to już nie ma żadnego problemu, żeby stwierdzić fakt, że jest biały. I wtedy to nie jest rasizm