"Hotel Paradise". Wiemy, KTO wygrał 6. edycję programu!

PatriotkaPL 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 15 Odpowiedz

Taki hejtujom jakby byli płaceni .. Mój syn brał udział w tym programie i jestem z niego DUMNA jak każda matka by była by zobaczyła swojego syna w telewizji ale tutaj łatwiej jest hejt wylewać anonimowo . Ciekawe czy powiedział by ktoś mojemu synowi to w twarz .. jak taka odwaga to może spróbować .. Szybko łep by spadł z szyji