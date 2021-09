"Hotel Paradise". Wiktoria uskarża się na nieudaną operację biustu. "Mam PĘKNIĘTY IMPLANT"

Nika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 114 4 Odpowiedz

Chociaż kobieta o tym mówi głośno bo za mało jest informacji łatwo dostępnych o powikłaniach, komplikacjach po operacjach plastycznych. Potem Grażynka z Kariną myślą, że powiększenie biustu czy pupy to takie łatwe i przyjemne jak wyjście po bułki do piekarni, a to jednak poważna ingerencja chirurgiczna w ludzie ciało. Jeszcze ta pani powinna podać dane tego lekarza do publicznej wiadomości - nie by go promować ale by przed nim ostrzec inne kobiety!