I wszystko jasne: Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję do Bazylei! Co na to internauci?

Do wszystkich "znafców" muzycznych: wybór został dokonany i Justyna będzie reprezentować nasz kraj w Bazylei. Ja osobiście wolałem Lusterka, ale będę z całych sił trzymał kciuki za Justynę w maju! Co jak co, ale wokal ona ma potężny i nie będziemy musieli się o to obawiać, co nie było takie oczywiste (zwłaszcza w ostatnich latach)