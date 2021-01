Ida Nowakowska jest w ciąży. Kim jest mąż prezenterki, Jack Herndon?

Nick 49 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wygląda mi to trochę na następną Joanne Krupę, w Ameryce nobody, w Polsce "gfiazda z Ameryki". To że spędziła połowę życia za oceanem nie (z)robi z niej świetnej prowadzącej w tvp. Głupie szczerzenie zebów i lajfsajlowy sposób bycia to za mało żeby urzec ludzi w postkomunie. Ona taka bardziej "patrzcie i podziiajcie, ktoś mi opłacił pobyt w USA, jestem łał, och, ach" Ludzie mamy XXI wiek ! Każdy zwiedził już dużą część świata. Ona niczym nie zachwyca. Wkręcona na siłę bo dobry chleb. Nic więcej. End of story.