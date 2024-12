Ida Nowakowska o celebrowaniu Bożego Narodzenia przez osoby niewierzące: "Dla mnie nie miałoby to sensu"

Co za głupota. Ciężko się spotkać całą rodzinę. Przecież to właśnie ma łączyć rodzinę, do tego można robić dobre uczynki np pomoc sąsiadom, zrobić coś miłego dla osoby samotnej itp. Dla wielu osób to czas w roku który motywuje do tego. A ci wszyscy świętoje.... tylko by na innych psy wieszali. Wiara swoją drogą ale bycie dobrym człowiekiem to co innego.