Ida Nowakowska POKAZAŁA MĘŻA na festiwalu włoskiego kina! Przystojny?

Kobieta 2 godz. temu zgłoś do moderacji 263 13 Odpowiedz

Będzie to samo co z Liszowska i jej mężem - kilka lat będą razem i się rozstaną, żaden związek na odległość jeśli ma prowadzić do założenia rodziny nie przetrwa. Jak to w ogóle ma funkcjonować ? Wracanie do pustego domu i wiecznie na telefonie? To życie w samotności. Jaki to ma sens ? Ty tu, ona tam, w zasadzie się zupełnie nie znają. Ja tez byłam półtora roku, wystarczyło ze 3 miesiące byliśmy non stop razem i dopiero wtedy poznałam go tak naprawdę.