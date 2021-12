Ida Nowakowska prezentuje cekinową kreację na "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Robi wrażenie? (FOTO)

Monia 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Jacy wy jesteście wszyscy zakłamani , obrażacie ja i hejtujecie bo jest z TVP ,gdyby była z TVN to była by piękna . Zarzucacie jej ze sprzedała się dla telewizji która nie uznaje wolności i równości a wy co robicie ??? Wam wolno obrażać ,wyzywać bo ktoś jest inny i nie robi tak jak wy chcecie ??? Wszyscy co nie uznają waszych zasad są wyśmiewani i piętnowani . Ludzie ,gdzie ta wasza wolność ????