Ida Nowakowska spaceruje z mamą uliczkami Warszawy, dzielnie niosąc syna w ramionach (ZDJĘCIA)

Na początku maja Ida Nowakowska powitała na świecie pierwszego potomka. Prezenterka TVP powróciła do zawodowych obowiązków zaledwie tydzień po porodzie, aktualnie łączy więc opiekę nad potomkiem z pracą. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka nie ukrywała, że możliwość zabierania syna za plan "You can dance" i "Pytania na śniadanie" jest dla niej ogromnym udogodnieniem. W opiece nad synem Ida może również liczyć na wsparcie męża Jacka Herndona oraz mamy.