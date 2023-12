Iga Świątek i Hubert Hurkacz SURFUJĄ w Australii! "Mój tenis jest lepszy..." (ZDJĘCIA)

Iga Świątek co rusz osiąga kolejne sportowe sukcesy. Na początku listopada 22-letnia tenisistka zwyciężyła WTA Finals w Cancun i tym samym powróciła na szczyt światowego rankingu tenisistek. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej Polka po raz trzeci w karierze triumfowała w turnieju Rolanda Garrosa. Już w sobotę Świątek stanie do rywalizacji w kolejnych zawodach. Mowa tu o turnieju drużynowym United Cup, który lada dzień wystartuje w Perth. W wydarzeniu zmierzą się tenisiści z 18 krajów, a Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski, Jan Zieliński oraz rzecz jasna Świątek. Nasi zawodnicy na korcie staną oko w oko z rywalami z Brazylii i Hiszpanii.

Polscy tenisiści zdążyli już zawitać do Australii. 26 grudnia Hurkacz odbył pierwszy trening na australijskim korcie, tego samego dnia do Perth przyleciała także Świątek, którą na miejscu powitali fani. Wizyta w Australii to dla Igi i Huberta głównie przygotowania do turnieju oraz rozgrzewka przez rozpoczynającym się 14 stycznia Australian Open. Okazuje się jednak, że będąc na miejscu, tenisiści znaleźli chwilę, by zaznać nieco uroków życia w Australii.