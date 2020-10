Iga Świątek nie ma z kogo brać przykładu. "Lewandowski sukcesy zaczął odnosić PÓŹNIEJ NIŻ W WIEKU 19 LAT"

Kto zostanie sportowcem roku w Polsce? Świątek, Lewandowski, Zmarzlik, Błachowicz czy Kubacki? To arcytrudny wybór

Na sukces osiągnięty w Paryżu patrzę najbardziej ze sportowej perspektywy. Może mi otworzyć wiele dróg. W głębi serca nie zmienia się jednak nic. Mam nadzieję, że w spokoju będę mogła wrócić niedługo do pracy i przygotować się do nowego sezonu. Wielkim zaskoczeniem było dla mnie, że dwa tygodnie grałam na tak wysokim poziomie i tak dobrze czułam się na korcie. A pozasportowo - pozostaje niepokój. Potrzebuję tygodnia wakacji, żeby doszło do mnie, co tak naprawdę się wydarzyło - mówiła Iga w wywiadzie.

A tego chyba jej nie brakuje, bo wszyscy, którzy obserwują Igę, twierdzą, że nie należy do osób, którym po sukcesie woda sodowa uderzy do głowy. Jako przykład podają podejście Świątek do finansów. Dziś 19-latka zapewnia, że pieniądze traktuje jako środek, a nie jako cel.

Zarabiałam pokaźne pieniądze już na wcześniejszych turniejach - wyjaśniała tenisistka w rozmowie z Pawłem Kapustą. - Dostawałam je, ale ja do nich nie przywiązuję wielkiej wagi. I naprawdę tak jest, to nie jest czcze gadanie. Pieniądze to nie temat, o którym myślę codziennie. Choćby dlatego, że tak dużo się wokół mnie dzieje. Choć prawdą jest, że pieniądze dają możliwość realizacji marzeń. Jednym z nich jest kupno jachtu. Ale tu spokojnie, po głębszym zastanowieniu odłożyłam to w czasie, bo zdobycie patentu żeglarskiego oraz utrzymanie tego wszystkiego nie będzie takie łatwe. W czwartek pokazałam na instastory, co kupiłam sobie jako pierwsze za nagrody z Paryża (zestaw gumowych kaczek do kąpieli – przyp.red.). I to dużo mówi, jaki mam stosunek do tych spraw - podsumowała Iga.