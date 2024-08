Iga Świątek zdobyła BRĄZOWY MEDAL na Igrzyskach Olimpijskich. Polały się łzy (FOTO)

Ileż emocji zeszło teraz z Igi Świątek. Brąz ma swoje znaczenie, musimy to doceniać, ale i tak był to najsmutniejszy medal Polaka na IO, jaki obserwowałem; Pani Igo, złoto olimpijskie było Pani marzeniem, ale mamy brąz w tenisie. To jest wielka sprawa, że w wieku 23 lat daje Pani dla naszego kraju tyle radości. Przed Panią jeszcze niejedne IO. Dzisiaj? Duma wielka. Dziękuję; Jesteś wielka - czytamy na platformie X.