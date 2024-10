Iga Świątek ZNISZCZYŁA telefon Arynie? Sabalenka zareagowała: "Kolejny model już do mnie jedzie"

To jest robota nowego trenera Igi,otwiera ją na znajomości z innymi zawodniczkami . Ten wiktorowski to taki ponurak, zrobił z niej maszyne do wygrywania, ostatnio tak umięśnioną, wręcz ciężką. To się musiało źle skończyć. Dziewczyną się szybko męczyła, pociła. On ją eksploatował Dobrze, że to się skończyło,ona potrzebuje też normalnie żyć, śmiać się, żartować.