Igor Herbut apeluje do polskich artystów: "Jesteśmy bardzo podzieleni. Wyjdźmy z tego wszystkiego MĄDRZEJSI"

Czuje się nie za dobrze. Pan Marek poza Trójką, nawet jeśli ta Trójka była już inna, to coś bardzo okrutnego. Nie umiem opisać tego uczucia w inny sposób, niż to, że jest ono okrutne - pisze lider zespołu LemON.

Herbut wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do "podzielonego" środowiska artystycznego . Jego zdaniem polscy twórcy muszą zacząć razem współpracować, a nie łączyć się tylko w chwilowych sytuacjach kryzysowych.

Za chwilę jednak znów będziemy się nawzajem oceniać i oceniać nie nasze decyzje, tylko czyjeś. Wyjdźmy z tego wszystkiego mądrzejsi. Poza wrzuceniem na facebookową tablicę Kazika, spróbujmy zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy. Że musimy się wspierać zawsze. Że sztuka to nie jest gra o sumie zerowej i lista przebojów, w którym jeśli ktoś jest na miejscu pierwszym , to ktoś inny nie jest. Jesteśmy ważni. Nie każdy w naszym kraju to rozumie. Ale musimy to chociaż rozumieć my sami. Jesteśmy ważni jako grupa.