Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Sportowcy w paczkach powitalnych znaleźli... PREZERWATYWY. Łącznie rozdano 300 tys. sztuk!

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to obok Euro 2024 jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w tym roku. Analitycy firmy Nielsen przewidują, że medalową klasyfikację wygrają Amerykanie z 112 medalami. Polacy zajmą 15. miejsce, zdobywając 17 krążków, w tym trzy złote . Tegoroczni organizatorzy imprezy postawili poprzeczkę naprawdę wysoko, co zauważają eksperci.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie, którego jeszcze w przestrzeni igrzysk nie było, patrząc na skalę organizacji olimpiady w Paryżu i to, co postawili przed sobą Francuzi. Wyjątkowe na pewno będzie otwarcie igrzysk, bo nie odbędzie się na stadionie, tylko wzdłuż Sekwany, która płynie przez Paryż - powiedział Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki w Jedynce.