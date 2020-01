Ilona Felicjańska i Paul Montana świętują 3. rocznicę znajomości: "Wiedziałam, że to Ty"

"Trzy lata temu idąc na spotkanie z Tobą Paul, moje serce wiedziało, że to Ty. Dziękuję Ci, że mogę przy Tobie poznawać siebie i przeglądać się w Twoich oczach. A jestem w nich piękna i wyjątkowa. To były cudowne, choć czasem niełatwe dni. Wyprowadzaliśmy wspólnie na spacer nasze "demony", aby je oswoić i się ich pozbyć.. Bo miłość nasza jest na dobre i na złe, bo jest po to, abyśmy stawali się lepsi każdego dnia dla siebie i innych. Wzrastali obok siebie. Dziękuję, że chcesz uczyć się przy mnie tej miłości, która jest jak wspaniały prezent, z którym nie wiemy co zrobić, aby go nie zniszczyć. Bo zraniono nas wielokrotnie, bo nikt nam nie powiedział jak... Uczmy się zatem tego każdego kolejnego dnia naszego życia, aby nasz DOM był oazą nie tylko dla nas. A nasza wiedza, co zrobić z tą miłością pomagała innym, którzy jak my szukają podpowiedzi. Bardzo Cię kocham" - napisała była modelka.