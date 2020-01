Ilona Felicjańska zaprzecza, że kopała szyby podczas zatrzymania i oskarża: "Informacje wychodzą z POLSKIEJ AMBASADY W USA"

gościnnie 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Tak czy srak nie powinno się upubliczniać tego typu nagrań. To są prywatne historie, emocje, masa innych nakładających się na to rzeczy. Nie popełnili czynu o charakterze godzącym w dobro publiczne szeroko pojęte. Nagranie nie powinno się ukazać, a jeżeli już prawdziwy dziennikarz a nie śmieć jakich teraz masa udostępniłby cały materiał, gdyż do niego miał dostęp, natomiast nagranie jest ucięte celowo - sensacja = zarobek. A my w to klikamy coraz częściej i chętniej nasterowani.