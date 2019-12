TYLKO NA PUDELKU: Ilona Felicjańska przerwała milczenie: "Nie wierzcie w to, co piszą. Rozważamy pozwanie policji w Key West"

Jak udało nam się ustalić w rozmowie z amerykańską policją, para nie mogła opuścić aresztu ze względu na brak środków finansowych niezbędnych do pokrycia kaucji .

Po kilku dniach Ilona Felicjańska postanowiła przerwać milczenie. Zamieściła na swoim profilu na Facebooku post, w którym prosi, żeby nie wierzyć we wszystkie publikacje i zapewnia o miłości do męża:

Kochani. Pozdrawiamy Was z Key West. Nie wierzcie w to co pisza, proszę... ja tez zbyt wiele nie mogę napisac. Ale kocham życie jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej kocham Ciebie Paul Montana i dziękuje za Twoja cudowna miłość - czytamy pod zdjęciem uśmiechniętych małżonków.