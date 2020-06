Imprezowa Adele chwali się utratą 45 KILOGRAMÓW: "Już po pięciu cydrach" (ZDJĘCIA)

Jako jedna z największych gwiazd swojego pokolenia Adele musi liczyć się z faktem, że jej życie prywatne wywołuje niekiedy równie silne emocje, co jej twórczość artystyczna. 32-letnia Brytyjka udoskonaliła jednak do perfekcji sztukę chronienia prywatności, udowadniając, że mniej często znaczy więcej. Być może to właśnie dzięki temu najwięksi organizatorzy koncertów prześcigają się ponoć z milionowymi ofertami mającymi skusić Adele do powrotu na wielką scenę.