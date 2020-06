Odmieniona Adele wygłosiła pierwsze publiczne przemówienie od czasu metamorfozy (WIDEO)

Adele jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd pop, która przy okazji cieszy się sporym szacunkiem krytyków muzycznych oraz fanów. Artystka zawsze stroniła od kontrowersji i, w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, nie starała się na siłę wpisać w lansowany przez media kanon kobiecego piękna. Tym większe emocje wywołały doniesienia, że dotychczas naturalna i swojska Adele schudła 50 kilogramów i zaczęła "majstrować" przy twarzy . Paparazzi od miesięcy robią wszystko, by sfotografować gwiazdę, która ewidentnie stroni od mediów. Czasami sztuka uchwycenia "nowej Adele" udaje się też osobie tak niepozornej jak Kinga Rusin ...

Piosenkarka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej wizerunek jest obecnie wyjątkowo "klikalny" i postanowiła zrobić z tego dobry użytek. Gwiazda wystąpiła w nagraniu dla Grenfell United . Organizacja powstała po tragedii, do której doszło w Londynie 14 czerwca 2017 roku. Spłonął wtedy 24-piętrowy budynek Grenfell Tower, a śmierć poniosły 72 osoby. Do katastrofy doszło ponoć przez uszkodzoną instalację elektryczną.

Adele od początku była mocno zaangażowana we wspieranie rodzin ofiar po tragedii. Podpisała też petycję wzywają ówczesną premier Theresę May do wszczęcia publicznego śledztwa w sprawie pożaru.