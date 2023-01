Instagram vs. rzeczywistość. Kylie Jenner znów przesadziła z RETUSZEM! (ZDJĘCIA)

Fani Kylie Jenner oburzeni

Innego zdania co do piękna kreacji byli fani celebrytki, o czym otwarcie przyznali jej w komentarzach. Zaniepokojeni internauci pisali m.in. że takim zachowaniem Kylie promuje polowania i znęcanie się nad zwierzętami.

To niepokojące i wygląda to tak, że zachęcasz do polowania na te majestatyczne zwierzęta. Nie jestem fanem tej kolekcji. Nie, absolutnie nie tym razem; To nie jest sztuka; Zwierzęta to nie dodatki; Znęcanie się nad zwierzętami to nie moda - czytamy w komentarzach.