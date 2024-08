Internauci bezlitośni dla Blake Lively. Zarzucono jej TRANSFOBIĘ i wypomniano skandaliczny wywiad. Przesadziła?

Zła prasa Blake Lively

W te wakacje do kin trafił pierwszy od czterech lat film z Blake w roli głównej. Produkcja "It Ends With Us" zbiera nie najgorsze recenzje (6,9 w serwisie IMDb), ale nie przekłada się to na popularność Lively. Od kilku tygodni kolorowa prasa donosi o konflikcie aktorki z Justinem Baldonim, reżyserem "It Ends With Us", który w filmie wciela się też w jej ekranowego partnera.