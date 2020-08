Internauci KRYTYKUJĄ "Vogue Hong Kong" za okładkę z Kylie Jenner. 22-latka promuje numer poświęcony... aktywizmowi (FOTO)

Trzeba przyznać, że bycie Kylie Jenner niesie za sobą zarówno wiele zalet, jak i wad. Być może celebrytkę stać na zaspokojenie wszelkich, nawet tych najbardziej wydumanych fanaberii (co 22-latka robi zresztą na porządku dziennym ), jednak wysoki status społeczny i sam fakt, że Amerykanka należy do najsłynniejszej rodziny na świecie, sprawiają, że Kardashianka jest dla całego świata stałym obiektem hejtu.

Jako że Kylie jest członkiem jednej z najsłynniejszych rodzin na świecie, gwiazdka może liczyć na wiele przywilejów, które normalnie by jej raczej nie przysługiwały. Mimo że - w przeciwieństwie do swojej siostry Kendall - mama Stormi nie ma szczególnych predyspozycji do bycia topmodelką, Jennerka już kilkukrotnie była bohaterką okładek Vogue'a.