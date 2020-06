Troskliwa Kylie Jenner tuli się do 2-letniej Stormi na okładce czeskiego "Vogue'a". Udana sesja? (FOTO)

Gdy 13 lat temu w amerykańskiej telewizji swoją premierę miał pierwszy sezon reality show Keeping Up With the Kardashians, nie było wątpliwości, która z sióstr jest tą "najważniejszą" w rodzinie. Kim od samego początku cieszyła się największym zainteresowaniem mediów, łaskawie pozwalając rodzeństwu ogrzać się w blasku jej sławy. Dziś, po ponad dekadzie od debiutu rodzinnego show na kanale E!, stan rzeczy wygląda nieco inaczej. 39-letnią Kardashiankę prześcignęła jej najmłodsza siostrzyczka, Kylie, przejmując koronę największej rodzinnej gwiazdy. Świadczyć może o tym fakt, że wartość rynkowa Kylie jest znacznie większa od tej żony Kanye, a oprócz tego założyciela Kylie Cosmetics ma prawie 10 milionów fanów więcej na Instagramie.