Internauci niepokoją się o pudelka Joanny Przetakiewicz: "Nie wygląda na szczęśliwego! Trzeba IŚĆ DO WETERYNARZA" (FOTO)

Ewa 28 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Faktycznie zaniedbany. Mam też psa pudelka, ale w porównaniu do jej psa to niebo a ziemia. Moja sunia jest biała, to zrozumiałe że wymaga dużo czasu i poświęcenia,ale jest zawsze w miarę potrzeby wykąpana i wyczesana, nie ma kołtuna, nie ma zacieków pod oczami takich jak ten piesek. Psy tej rasy mają pigment który się uwidacznia w niektórych miejscach, ale to da się wyeliminować, są specjalne szampony, a w razie ostateczności można to wystrzyc. Także moje skromne zdanie w tej kwestii jest takie - skoro ma się psa to trzeba o niego dbać,a nie tylko zdjęcia z nim robić. Bo to świadczy wyłączonie o właścicielu psa.