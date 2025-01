Internauci PODZIELENI po wysłuchaniu hitu Nirvany w wersji Kasi Stankiewicz: "Cobain przewraca się w grobie" vs. "Odważna interpretacja"

zgłoś do moderacji

Tragedia. Jestem fanką Kurta Cobaina, do dzisiaj boli mnie jego śmierć. Trochę szacunku. Trząść nogami do takiego utworu? Jedynie Tori Amos jakoś udało się to zaśpiewać z zachowaniem ładunku emocjonalnego. Nie bierz się za coś, czego nie rozumiesz.